Среда , 27 декабря 2023

ВС одобрил выдачу следствию экс-зампреда областного суда

Zel Экономика

Его подозревают в получении 2 млн руб. за помощь в освобождении двух лиц от уголовной ответственности.

26 декабря Верховный суд оставил без изменения решение Высшей квалификационной коллегии судей, которая в октябре дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Брянского областного суда Михаила Андрусенко (дело № АКПИ23-1039), передает Российское агентство правовой и судебной информации.

Андрусенко был зампредом с 2014 по 2020 год, после чего ушел в отставку. В 2022-м ее прекратили из-за некой ситуации, несовместимой с судейским статусом. Теперь следствие подозревает Андрусенко в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагается, что зампреда попросили за 1,5 млн руб. помочь освободить двух человек от уголовной ответственности. Андрусенко якобы знал, что не может этого сделать, но все равно взял деньги. В СКР считают, что после получения суммы он потребовал еще 500 000 руб.

Судьи ВККС выдала следствию судью, сбившего пешехода

В ходе заседания в ВККС Андрусенко отрицал получение денег, настаивал на оговоре и на отсутствии у него возможности повлиять на это дело. Тем более речь шла о предварительном следствии, а не о судебном разбирательстве. Представитель экс-судьи предполагал, что проблемы у Андрусенко начались с момента, когда «он послужил катализатором» отказа в назначении кандидата на должность председателя Брянского облсуда и документально подтвердил, что он не должен занимать эту позицию.

Но ВККС все же одобрил представление СКР, и теперь с этим согласились и в ВС.

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