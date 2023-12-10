ВС оценил независимость конкурсного управляющего

Кредитор настаивал, что арбитражного управляющего кооператива нельзя назначать в деле о банкротстве, так как раньше он был руководителем временной администрации должника.

В деле о банкротстве кредитного потребительского кооператива «Центральная сберкасса» суд утвердил конкурсным управляющим Ильдара Сытдыкова (дело № А65-43423/2017). Первая инстанция посчитала, что его кандидатура соответствовала требованиям закона. У апелляции было другое мнение: Сытдыков вплоть до признания кооператива банкротом был руководителем временной администрации должника, а значит, в силу подп. второго п. 2 ст. 183.25 закона «О банкротстве» он не мог быть управляющим «Центральной сберкассы». Поэтому решение отменили, а спор отправили на новое рассмотрение.

Обзор практики ВС О вознаграждении и ответственности: обзор ВС про арбитражных управляющих

Кассация поддержала решение первой инстанции и напомнила, что исполнение обязанностей члена временной администрации — это не руководство деятельностью должника в контексте подп. второго п. 2 ст. 183.25. К тому же Сытдыков был председателем больше четырех лет назад, а значит, его уже можно утверждать в деле о банкротстве. Кредитор Майя Рабкина обжаловала решения трех инстанций в Верховном суде и указала, что Сытдыкова не следовало утверждать конкурсным управляющим.

Тройка судей под председательством Дениса Капкаева поддержала позицию апелляции. Экономколлегия отменила постановления окружного суда и оставила в силе акт 11-го ААС. До решения вопроса об утверждении кандидатуры управляющего исполнять его обязанности будет Сытдыков.

Екатерина Ткаченко