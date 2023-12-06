В Госдуме оценят новые основания для расторжения госконтракта

Если госторги уже закончились, а комиссия узнала о недостоверных сведениях в отношении их участника, отказаться от заключения договора с таким победителем закупки заказчик уже не может. Новый законопроект предлагает это изменить.

Если победитель госзакупки представил недостоверные данные по любому из критериев оценки его заявки, заказчик сможет расторгнуть с ним договор на стадии исполнения или вовсе отказаться от заключения. Законопроект, который вводит это правило, 6 декабря внесла в Госдуму группа депутатов.

Сейчас заказчики вправе отказаться от контракта с победителем торгов в любой момент до его заключения, если выяснится, что участник закупки изначально не соответствовал требованиям процедуры или предоставил недостоверные данные о своем соответствии. Еще можно отказаться от уже заключенного контракта, если товары или исполнитель перестали отвечать требованиям закупки или участник торгов дал ложную информацию о соответствии своего товара.

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Но если торги уже закончились, а комиссия узнала о недостоверных сведениях в отношении их участника, например о его опыте в исполнении аналогичных работ, то отказаться от заключения контракта с таким участником заказчик уже не может. И хоть у заказчика есть возможность проверить данные в заявке путем изучения открытых источников и отправки запросов, но в общедоступных базах нужной информации может и не быть, а ответ на запрос можно ждать долго.

Поэтому авторы законопроекта предлагают дать заказчикам возможность расторгнуть в одностороннем порядке контракт при выявлении недостоверных данных в документах заявки, в том числе предоставленных для ее оценки по критериям.

Законопроект № 504954-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Екатерина Ткаченко