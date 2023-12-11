Суддеп подготовил план борьбы с коррупцией на 2024 год

Проект документа содержит большое количество поручений, в том числе о проверке сообщений о фактах коррупции в органах судебной власти.
Судебный департамент при Верховном суде подготовил проекты плана о противодействии коррупции на 2024 год и приказа об его утверждении. Документы появились на regulation.gov в пятницу, 8 декабря. Проекты проходят независимую антикоррупционную экспертизу.
Проект плана о противодействии коррупции содержит десятки поручений, которые касаются среди прочего формирования отрицательного отношения к коррупции в органах судебной власти. Рабочая группа будет следить за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. В числе других задач:
- сбор и анализ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников, их супругов, детей;
- публикация на сайте Суддепа статистики по делам коррупционной направленности;
- проверка сообщений о коррупции в органах судебной власти и системе департамента.
Управление по вопросам противодействия коррупции должно будет отчитаться о выполнении плана до 30 декабря 2024 года.