Суббота , 30 декабря 2023

Суд ввел в отношении экс-топа «Межрегионбанка» процедуру банкротства

Zel Экономика

Требования Агентства по страхованию вкладов к Руслану Албакову составляют 1 млрд руб.

Арбитражный суд Республики Ингушетия 29 декабря признал банкротом бывшего председателя совета директоров «Межрегионбанка» Руслана Албакова и ввел процедуру реализации его имущества (дело № А18-2692/2023).

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Заявление о признании его несостоятельным подала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая представляет интересы обанкротившейся кредитной организации. АСВ сообщает, что долги Албакова перед «Межрегионбанком» в размере более 1 млрд руб. включены в реестр требований кредиторов.

Ранее инициировано банкротство в отношении бывшего председателя правления «Межрегионбанка» Катерины Ляшенко (дело № А40-214617/2023). АСГМ ввел процедуру реструктуризации долгов экс-председателя. В отношении Албакова и Лященко принято решение о привлечении их к субсидиарной ответственности по долгам кредитной компании (дело № А40-219930/2015). Ее размер пока не определен до окончания расчетов с кредиторами.

Центральный банк отозвал лицензию финорганизации еще в 2015 году, когда установил, что банк проводит высокорисковую кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ о формировании резервов, адекватных принятым рискам, «Межрегионбанк» полностью утратил собственные средства.

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