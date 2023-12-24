Воскресенье , 24 декабря 2023

США грозят банкам вторичными санкциями за помощь РФ

Zel Экономика

Таким кредитным организациям откажут в доступе к американской финансовой системе.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает указ, который позволит штатам вводить ограничения против финансовых учреждений, участвующих в расчетах российских контрагентов за поставки военного оборудования и критически важных компонентов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

Банки, которых заподозрят в таком участии, включат в санкционные списки. Это приведет к тому, что им откажут в доступе к финансовой системе США. Собеседник издания из числа высокопоставленных американских чиновников рассказал изданию, что, по мнению властей США, РФ пользуется «как сознательными, так и невольными» посредниками, чтобы обойти санкции и получить критически важные компоненты. Такие посредники и попадут в президентский указ.

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«Те, кто финансирует и содействует сделкам с товарами, которые оказываются на поле боя, столкнутся с серьезными последствиями», — прокомментировал Financial Times замминистра финансов США Уолли Адейемо готовящийся указ. Он добавил, что администрация президента проинформирует американские и европейские банки о новых правилах, а также проследит, чтобы они передали эту информацию их банкам-корреспондентам.

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pravo.ru

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