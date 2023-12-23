Суббота , 23 декабря 2023

Швейцария присоединилась к новым санкциям Евросоюза

Zel Экономика

Новый, 12-й пакет санкций Совет ЕС утвердил 18 декабря. В санкционный список внесли запрет на импорт алмазов, 29 новых компаний и требования к кредитным организациям об отслеживании банковских переводов.

Власти Швейцарии решили, что страна присоединится к 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, и ввели ограничения в отношении 61 физлица и 86 компаний. Другие санкции Швейцария пока не поддержала, но планирует сделать это в ближайшее время. Такое сообщение опубликовано на сайте Федерального совета страны.

18 декабря Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. В санкционный список внесли запрет на импорт алмазов, 29 новых компаний военно-промышленного комплекса и несколько физлиц, а еще туда включили требования к кредитным организациям об отслеживании банковских переводов.

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Федеральный совет Швейцарии уточнил, что в список подсанкционных лиц входят белорусские военнослужащие, руководство военно-промышленных компаний и члены российского ЦИК. Под ограничения подпали компании и организации, которые в основном принадлежат российским оборонным предприятиям.

Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но обычно поддерживает санкции ЕС против России. Страна присоединилась почти ко всем европейским ограничениям, введенным в отношении РФ с февраля 2022 года. Российские власти в марте прошлого года внесли Швейцарию в перечень недружественных государств.

  • Право.ru

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