Сенаторы одобрили новый закон о занятости

Документ в первую очередь затрагивает вопросы профилактики безработицы и борьбы с неформальной занятостью.

Совет Федерации поддержал принятие новой редакции закона «О занятости населения». Действующий закон приняли еще 32 года назад, в 1991-м. Документ уже устарел, поэтому его предложили заменить новым, более подробным. Главной задачей нового законопроекта разработчики называли «отражение изменившихся реалий рынка труда, введение эффективных инструментов, необходимых для решения государственных задач, в том числе в условиях санкционного давления». Подробно о поправках мы рассказали в материале «Новый закон о занятости: что важно знать».

В законе учли разные положения. Так, он:

впервые закрепил статус самозанятого с трудовой точки зрения;

предложил включать замеченных в сером найме работодателей в специальный публичный реестр;

предложил давать разовые «подъемные» новым индивидуальным предпринимателям для выхода на рынок;

разрешил безработным брать короткие подработки без снятия с учета;

дал возможность получать пособие бывшим предпринимателям.

Поправки ввели понятия «занятость», «граждане, ищущие работу», «безработные граждане», «граждане, впервые ищущие работу», «граждане, находящиеся под риском увольнения», и определили категории граждан, которые не могут найти работу. Документ определяет критерии работы, подходящей конкретному человеку:

образование и квалификация гражданина;

его специальность, профессиональные навыки и качества;

желаемая сфера деятельности или профессия;

тип занятости;

подходящая локация рабочего места;

желаемая зарплата;

социальное положение и жизненные обстоятельства заявителя.

Работу, которая не требует особой квалификации, временные подработки и общественные работы могут назначить впервые ищущим работу и дважды уволенным за нарушение трудовой дисциплины, а еще состоящим на учете более 12 месяцев и отказавшимся пройти профессиональное обучение.

Законодательство Новый закон о занятости: что важно знать

Ко второму чтению в документ включили правило о ежегодной индексации с 1 февраля минимального и максимального пособия по безработице, а также исключили положения о регулировании платформенной занятости. Изначально предлагалось ввести понятие «платформенно занятые» и отнести к ним граждан, которые находят заказчиков с использованием цифровых платформ занятых, например сервисов заказа такси или ресурсов по подбору вакансий для разнорабочих. Во время разработки поправок шла речь о том, что для «платформенных» сотрудников введут обязательные нормы работы и отдыха, оплаты, доступа к соцгарантиям, в том числе к пенсионному страхованию и пособиям, но в окончательную редакцию поправок эти положения не вошли.

Законопроект № 275599-8 «О занятости населения в Российской Федерации»

Екатерина Ткаченко