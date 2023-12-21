Путин подписал указ о призыве по электронному реестру военнообязанных

Осенний призыв в армию в 2024 году пройдет с использованием электронных повесток, следует из опубликованного президентского указа.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам призыва граждан на военную службу, сообщает сайт Кремля. Полный текст документа доступен там же.

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Согласно положениям документа, Минобороны совместно с Минцифры должно обеспечить постановку граждан на воинский учет и снятие с него без личной явки в военкоматы. Ведомства также должны информировать граждан о применении к ним ограничительных мер, направленных на обеспечение явки по повесткам, и актуализировать сведения воинского учета «преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».

Минобороны также получило поручение провести осенний призыв-2024 по новым правилам – то есть, с использованием реестра повесток.

Подробнее о том, как будет устроен призыв в России с использованием нового реестра военнобязанных, читайте в материале «Новый закон о повестках: вопросы и ответы».

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