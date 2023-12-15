Минюст предлагает соразмерно взыскивать средства в пользу должников

Ведомство подготовило соответствующий законопроект.

Пресс-служба Минюста сообщила, что ведомство разработало и разместило для общественного обсуждения поправки к закону об исполнительном производстве. Норма устанавливает принцип соразмерности исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Это означает, что подлежащий взысканию долг должен быть адекватен объему совершаемых судебными приставами исполнительных действий.

Минюст предлагает запретить накладывать арест на имущество должника при выполнении требований исполнительных документов с суммой взыскания до 30 000 руб. Исключение составят только деньги на счетах в банках и иных кредитных организациях. Поправки установят порядок наложения ареста на средства и очередность их списания. Например, в первую очередь банки будут взыскивать суммы с рублевых счетов, а в последнюю — с депозитов и вкладов ‎в драгоценных металлах.

По мнению ведомства, такие изменения усовершенствуют механизмы защиты прав граждан при обращении взыскания на деньги и позволят защитить имущественные интересы должников.

Право.ru