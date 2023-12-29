Механизм автопродления лицензий будет работать в 2024-м

Эта мера снижает административную нагрузку на добросовестных предпринимателей и сокращает их издержки, отмечают в правительстве.

Правительство продлевает до конца 2024 года срок действия лицензий и разрешительных документов в отдельных сферах деятельности, если они истекают уже в следующем году. Механизм автопродления действовал в 2022-м, а потом — и в 2023 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Эта мера поможет снизить нагрузку на бизнес и сократит его издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, в условиях санкционного давления, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. «Это направление остается одним из ключевых для правительства», — добавил он.

Процесс Для бизнеса готовят механизм автопродления лицензий

При автопродлении не нужно подавать какие-либо заявления и уплачивать пошлины. Госорганы сами вносят изменения в реестры и базы данных. Переоформлять лицензии при смене места нахождения компании, проживания ИП или ведения самой деятельности тоже не понадобится. Если адрес меняется по решению властей — корректируется название улицы, номер дома или почтовый индекс. Это же касается случаев, если компания меняет название или проходит реорганизацию.

Еще постановление кабмина продлевает до конца 2024 года возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. Они могут сокращать сроки предоставления госуслуг в сфере лицензий, снижать обязательные требования или сужать перечень документов для выдачи разрешений, а также временно отменять оценку соответствия обязательным требованиям.

«Мы снижаем административное давление на предпринимателей, чтобы они могли сосредоточиться на развитии бизнеса. Планируем, что в дальнейшем возможность проактивного автопродления будет реализована для большинства действующих лицензий и разрешений при условии, что бизнес соответствует всем регуляторным требованиям», — отметил зампред правительства, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

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