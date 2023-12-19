ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

В санкционный список внесли запрет на импорт алмазов, 29 новых компаний и требования к кредитным организациям об отслеживании банковских переводов.

Евросоюз 18 декабря согласовал 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Новые ограничения включают запрет на прямой и косвенный импорт бриллиантов из России. ЕС обещает ввести в 2024 году механизмы, чтобы отслеживать перемещения любых российских алмазов, произведенных, экспортированных либо следующих транзитом через Россию или обработанных в третьих странах.

Санкционный пакет запретил продажу в Россию товаров двойного назначения, сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, комплектующих для БПЛА. В санкционный список попали 29 новых компаний военно-промышленного комплекса и несколько физлиц. Отныне гражданам России запрещено занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами. Также вводится дополнительный контроль за продажей танкеров, перевозящих нефтересурсы. Банки ЕС будут обязаны уведомлять регуляторов о финансовых переводах граждан Евросоюза в любые другие страны.

Совет ЕС исключил из ограничений на импорт вещи для личного пользования, например предметы личной гигиены и одежду. Кроме того, страны Евросоюза могут разрешить проезд транспорта для граждан ЕС, проживающих в России. При этом автомобили должны использоваться исключительно для личного пользования, а не для продажи.

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