Думский комитет одобрил поправки о долевом страховании жизни

Речь о новом для российского рынка вида страхования с инвестиционной составляющей.

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении долевого страхования жизни (ДСЖ).

ДСЖ включает одновременно классическое страхование жизни и возможность инвестирования. Деньги, которые вносятся в счет оплаты защиты жизни и здоровья, можно будет вложить в ценные бумаги и получить инвестиционный доход. Ответственность за инвестиции будет нести страховщик. Но если страхователи будут сами выбирать паи, в которые страховая инвестирует средства, тогда сопутствующие инвестиционные риски лягут на страхователей.

Процесс Данные о страховании жилья граждан внесут в единую базу

На договоры ДСЖ могут распространить налоговые льготы. Например, Минфин предлагал ввести налоговый вычет по аналогии с программой долгосрочных сбережений. В таком случае его будут применять к уплаченным физлицом взносам до 400 000 руб. в год, а размер вычета может составить до 52 000 руб. Еще средства по договору ДСЖ планировалось страховать на 2,8 млн руб. Это значит, что в случае банкротства компании, заключившей сделку с физлицом, деньги этому клиенту вернут в пределах обозначенной суммы. Софинансирования государства по ДСЖ, предварительно, не планируется.

Законопроект № 216703-8 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»

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