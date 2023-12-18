Дума приняла закон о досудебном обжаловании в сфере лицензий

Авторы поправок вдохновились успешной реализацией этого механизма в сфере контроля.

15 декабря Госдума приняла закон о досудебном обжаловании решений, которые принимаются при предоставлении услуг лицензирования. Сейчас предприниматели могут сразу подавать иск к разрешительным органам без предварительной отправки претензии.

Теперь соискатели лицензий или лицензиаты должны направить обращение в уполномоченный орган через портал «Госуслуги» в 30-дневный срок с момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав. К претензии можно приложить позицию бизнес-омбудсмена или его общественного представителя, если она относится к жалобе. Разрешительный орган должен рассмотреть обращение в течение 15 рабочих дней, если кабмин не установит более короткие сроки.

Если предмет претензии связан с гостайной, то она подается сразу в лицензирующий орган. «Госуслуги» здесь не используются. До рассмотрения жалобы по существу заявитель может отозвать ее.

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Еще поправки устанавливают сроки рассмотрения жалобы, возможность восстановления пропущенного срока на ее подачу и список причин отказов в рассмотрении обращения. Жалобу отклонят, если уже есть решение суда по ее предмету, уполномоченный орган уже рассматривает тождественное обращение или в тексте заявитель угрожает должностному лицу либо оскорбляет его. Об отказе в рассмотрении жалобы предпринимателя уведомят в течение пяти рабочих дней со дня подачи документа.

С 1 июля 2021-го механизм досудебного обжалования успешно реализуется в сфере контроля, напоминают авторы документа. Этот порядок уже успел получить положительные отзывы как бизнеса, так и контрольных органов. Поэтому досудебное обжалование решений по лицензиям можно реализовать по аналогии, указано в пояснительной записке. Авторы инициативы уверены, что такой порядок разгрузит и суды, и предпринимателей.

Поправки вступают в силу с 1 января 2025 года. Для отдельных видов разрешительной деятельности кабмин сможет установить более ранний срок.

Законопроект № 431992-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

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