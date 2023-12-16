Банк «Платина» обжалует в КС право ЦБ лишать лицензии

Ранее его лишили лицензии за онлайн-казино.

По информации «Коммерсанта», банк «Платина» обратился с заявлением в Конституционный суд с просьбой проверить полномочия Центрального банка. 17 сентября 2021 года Центробанк отозвал у «Платины» лицензию. Регулятор обнаружил нарушения «антиотмывочных» норм, а именно работу с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В этом сюжете

Владелец банка «Платина» подал иск к ЦБ на 1 млрд руб. 21 сентября, 8:27

Банк «Платина» лишился лицензии из-за онлайн-казино 17 сентября, 12:51

Банк пытался обжаловать в арбитражных судах отзыв лицензии и даже дошел до Верховного суда. В декабре 2022 года ВС отказал в передаче жалобы банка на рассмотрение экономколлегии (дело № А40-226623/2021). По мнению судебных инстанций, ЦБ действовал объективно и законно, лишая кредитную компанию лицензии. Исчерпав все возможности обжалования решения, банк обратился в Конституционный суд.

Кредитная организация считает, что нормы, касающиеся отзыва банковской лицензии, противоречат Конституции. Они позволяют ЦБ отозвать лицензию в случае неоднократных нарушений банком установленных правил в течение года. По мнению банка «Платина», регулятор имеет право лишать лицензии за небольшие нарушения и «мелкие ошибки».

КС пока не принял жалобу к рассмотрению. Издание сообщает, что она находится на изучении.

Право.ru