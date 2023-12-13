АСГМ присудил «Трасту» 157 млрд руб. убытков

Такую сумму взыскали с основателя финансовой группы «Открытие» по итогам длительного рассмотрения иска банка непрофильных активов.

Арбитражный суд города Москвы по иску банка «Траст» взыскал с основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева 156,6 млрд руб. убытков (дело № А40-171922/2021), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка. «Банк удовлетворен решением суда», — добавили в кредитной организации.

Иск находился на рассмотрении АСГМ с августа 2021-го. Третьими лицами по делу выступили Центробанк, «ФК Открытие» и УК Фонда консолидации банковского сектора. Информацию о принятом решении не будут публиковать в карточке дела, так как в июле 2022-го суд решил рассматривать требование «Траста» в закрытом режиме.

Практика АСГМ отказал в иске «Траста» на 2,4 млрд руб.

До закрытия заседания Беляев ходатайствовал об истребовании дополнительных доказательств, о привлечении соответчиком «ФК Открытие» и коллегиальном рассмотрении дела, а также возражал против рассмотрения дела по существу и просил оставить иск без рассмотрения. «Траст» же выступал против коллегиального рассмотрения иска. Во время производства по делу АСГМ принял обеспечительные меры и арестовал деньги и другое имущество Беляева, находящиеся у него или других лиц, в пределах суммы иска. Апелляция, суд округа и Верховный суд подтвердили законность ареста

Сообщается также, что этот иск — часть стратегии финорганизации по возврату денег, выведенных Беляевым из «Траста» и «Открытия». Ранее с Беляева и бывших собственников и топ-менеджеров «Открытия» по иску ЦБ взыскали 289,5 млрд руб.

Право.ru