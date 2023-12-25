«Альфа-банк» требует с кипрской структуры «Югры» 88 млрд руб.

АСГМ рассмотрит этот иск в сентябре 2024-го.

В сентябре следующего года Арбитражный суд города Москвы рассмотрит иск «Альфа-банка» на 88,2 млрд руб. к кипрской компании Taldom Trading Ltd. (дело № А40-274756/2023). По данным телеграм-канала «РИА Новости: дела арбитражные», ответчик связан с экс-бенефициаром обанкротившегося банка «Югра» Алексеем Хотиным.

В качестве третьего лица к делу привлекли «Оптиматехностимул» — структуру Хотина, владевшую бизнес-центром Cherry Tower и торгово-развлекательным центром «Черемушки» в Москве. Taldom Trading Ltd. была поручителем «Оптиматехностимул» при оформлении компаниями Хотина кредитных договоров в «Альфа-банке».

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В августе АСГМ по заявлению «Альфа-банка» ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в реестр кредиторов требование в размере 88,2 млрд руб. (дело № А40-225821/2022). Это сумма долга компании по мировому соглашению, по которому в 2020 году «Оптиматехностимул» и другие компании Хотина должны были выплатить «Альфа-банку» $313 млн. Но с 2020-го соглашение не исполнялось.

У «Югры» отозвали лицензию в июле 2017 года, а осенью 2018-го АСГМ признал кредитную организацию банкротом (дело № А40-145500/2017). Банкротство «Югры» стало крупнейшим страховым случаем. Хотина арестовали в 2019 году, а затем поместили под домашний арест. Против него возбуждено несколько уголовных дел о растрате на 7,5; 23 и 283 млрд руб.

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