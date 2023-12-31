Активы девелопера KR Properties передадут государству

Девелоперские активы бизнесмена Александра Клячина взыскали в доход государства. У предпринимателя останутся отель «Метрополь», сеть Azimut и проекты развития курортных зон «Шерегеш», «Териберка» и «Приэльбрусье».

27 декабря Замоскворецкий районный суд по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства ключевые объекты девелоперского бизнеса миллиардера Александра Клячина — компании KR Properties. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

В мае этот же суд привлек Клячина соответчиком к делу по иску ведомства к нефтяной компании «Русь-ойл» и экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину. Генпрокуратура требовала с них уплатить 192,16 млрд руб. налогов на добычу полезных ископаемых и НДС, а еще — обратить в доход государства акции или доли 158 компаний группы «Русь-ойл».

В итоге иск удовлетворили, акции «Русь-Ойл» изъяли в пользу государства, с Хотина взыскали запрошенную сумму, а Клячина привлекли соответчиком. Суд постановил обратить взыскание на акции гостиничного холдинга Azimut Hotels, принадлежащего Клячину.

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Бизнесмен обжаловал это решение. Представитель Клячина в разговоре с ТАСС пояснял, что его доверитель никогда не был бенефициаром группы «Русь-ойл». Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу, но в октябре Генпрокуратура частично отозвала иск о взыскании акций сети Azimut Hotels, и суд снял арест с этого имущества. «В числе активов, оставленных у бизнесмена, сеть отелей под брендом Azimut, пятизвездочные активы, включая отель «Метрополь», сеть курортов, развивавшихся ранее под брендом «РЖД-Здоровье», проекты развития курортных зон «Шерегеш», «Териберка» и «Приэльбрусье», вошедшие в национальные программы развития туризма, а также девелоперские проекты», — перечислил представитель.

В числе активов Клячина, которые теперь должны отойти государству, — деловой квартал «Даниловская мануфактура», бизнес-центры «Вернадский» и «Авиатор», особняк на Смоленском бульваре и «ряд девелоперских проектов, находящихся под управлением KR Properties». Уточняется, что речь идет также о строящемся ЖК площадью в 13 400 м² на территории делового квартала «Красная Роза». По словам представителя Клячина, бизнесмен будет оспаривать взыскание с него этих активов в кассации.

Как сообщили РБК два источника на рынке недвижимости, спорные объекты уже передали на баланс банка непрофильных активов «Траст» — он занимается продажей активов, переданных государству.

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