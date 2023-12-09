9-й ААС подтвердил банкротство офшора экс-владельцев «Траста»

Две инстанции пришли к выводу, что доходы иностранной компании были тесно связаны с Россией, а значит, есть причины признать фирму банкротом.

13 декабря 9-й ААС отклонил апелляционную жалобу «Траста» и оставил в силе решение АСГМ о введении конкурсного производства в отношении имущественной массы Retail Chain Properties Ltd. (дело № А40-112325/2023). Этим же решением суд включил в реестр кредиторов компании требование ФНС в размере 208 млн руб. долга перед бюджетом.

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Retail Chain Properties Ltd. принадлежит бывшим владельцам банка «Траст»: Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Компания владеет коммерческой недвижимостью в столице, которую раньше сдавала в аренду, а с 2021 года ретейлер принадлежит «Ленте». При рассмотрении заявления о банкротстве представитель ФНС объяснял, что исполнительные производства в отношении компании не привели к погашению долгов, а должник продолжал выводить имущество из РФ. По сведениям ФНС, раньше фирме принадлежали десять зданий в Москве, а на момент подачи заявления осталось только три.

В мае АСГМ вернул ФНС заявление о признании Retail Chain Properties Ltd. банкротом, так как представительство в России — это не самостоятельное юрлицо. Значит, к нему нельзя применять закон «О банкротстве». 9-й ААС не согласился с этим и вернул дело на новое рассмотрение, объяснив, что можно провести банкротство конкурсной массы иностранной компании в российском суде.

«Компания вела деятельность, направленную на получение дохода от источников на территории РФ. При этом доказательства работы и получения дохода по месту регистрации — на Кипре — отсутствуют».

Апелляция указала, что именно в России с 2015 года должник открывал банковские счета, брал кредиты, участвовал в российских юрлицах и в судебных процессах. А еще конечные бенефициары и руководитель компании — граждане РФ. Все это — критерии возможности ввести банкротство Retail Chain Properties Ltd. Кроме того, из-за санкций ЕС заявитель и не смог бы начать процедуру на Кипре, поэтому отказывать ему в банкротстве должника в России нельзя.

По итогам нового рассмотрения дела АСГМ согласился с этими выводами, и 9-й ААС подтвердил решение. Постановление апелляции пока не опубликовано в карточке дела, мотивы жалобы «Траста» еще неизвестны.

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