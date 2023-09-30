Суббота , 30 сентября 2023

Суд вынесет приговор за махинации с придуманным вычетом

Zel Экономика

От преступления пострадали 24 человека, ущерб превысил 260 млн руб.

Следственная часть МВД по Краснодарскому краю отчиталась о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве и легализации преступных доходов. Пресс-служба МВД сообщает, что обвинение предъявили пятерым жителям Анапы. 

По данным следователей, фигуранты, используя имеющийся у них опыт работы с недвижимостью, под предлогом получения несуществующей выплаты — кадастрового вычета — убеждали потерпевших временно переоформить их квартиры, дома и земельные участки на посторонних людей. Согласившись на сделку, собственники лишались прав на недвижимость. Ее оформляли на подставных лиц, а затем перепродавали.

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От преступления пострадали 24 жителя Анапы, общая сумма ущерба превысила 260 млн руб. Мошенников задержали и предъявили им обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 и 4 ст. 174.1 УК. Имущество организатора на 560 млн руб., в том числе оформленное на других людей, арестовали. Участникам группировки грозит до десяти лет лишения свободы. Их дело направили в Анапский городской суд для рассмотрения по существу.

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