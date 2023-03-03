VK обсуждает с властями Калининградской области регистрацию в САРе

Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

О том, что VK собирается переехать именно в специальный административный регион Калининградской области, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, участвующие в деловых переговорах.

Еще в середине февраля этого года совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию компании с БВО в РФ. Холдинговая компания VK Company Limited зарегистрирована в иностранном офшоре, а принадлежащая ей операционная дочерняя структура ООО «ВК» – в России. К решению о переезде организация пришла, так как «в текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в РФ, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров»

Группа VK – один из крупнейших игроков российского телеком- и IТ-сектора. Она включает в себя: почту Mail.ru, соцсети «В контакте» и «Одноклассники». До октября 2021 года группа называлась Mail.ru Group, а возглавляет ее сын первого замглавы Администрации президента РФ – Владимир Кириенко.

Условия для компаний в САР

Для международных холдинговых компаний (МХК) там предусмотрено:

обнуление налога на прибыль по получаемым дивидендам (общая ставка – 13%),

5% налог на прибыль по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям МХК (общая ставка – 15%),

5% ставка на прибыль организаций по получаемым роялти (общая ставка – 20%),

5% ставка налога на прибыль организаций по получаемым процентам (общая ставка – 20%),

10% налог на прибыль организаций и НДФЛ у источника по дивидендам, выплачиваемым от непубличных МХК в пользу иностранных организаций и физлиц (общая ставка – 15%).

В течение года с даты регистрации компания должна инвестировать 50 млн руб. в регион. На июль 2022 года в САР Октябрьский (Калининградская область) зарегистрировалось почти 100 международных компаний. Среди них переехавшие с Кипра «ЭР-телеком холдинг» и «Лента», а еще переместившиеся с острова Джерси UC Rusal и En+.

International Редомициляция в Дубай: сложности и преимущества

«Переезжающим» компаниям стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, в некоторых государствах есть ограничительные меры. После того как Shell решила изменить налоговое резидентство с Нидерландов на Великобританию, голландцы изменили свое законодательство и ввели так называемый налог на выход. Если компания была резидентом этой европейской страны и платила налоги по сниженной ставке, то при «переезде» в другую, не входящую в Евросоюз, фирме придется перечислить государству недоплаченные из-за льгот деньги.

Во-вторых, это достаточно долгий и дорогостоящий процесс. У «Русала», который переезжал с острова Джерси в САР на остров Октябрьский, он растянулся на два года. У «Ленты» этот срок составил на год меньше: сначала корпорации пришлось перерегистрироваться с Британских Виргинских островов на Кипр, а оттуда — уже в Россию.

О том, как крупным фирмам правильно перерегистрироваться в текущих условиях эксперты обсудят на Dubai New Economy Legal Forum, который Право.ru проведет в Дубае 9–10 марта 2023 года. Юристы подробно объяснят, какие моменты нужно учитывать при редомициляции.

Право.ru