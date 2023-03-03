Пятница , 3 марта 2023

Уголовная коллегия ВС рассмотрела 981 дело и 42 000 жалоб

Zel Экономика

35% заявителей ВС смягчил наказание, а для 12% отменил приговоры вовсе.

В 2022 году коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела 93 дела в апелляционной инстанции, а в кассационной – 888 дел, 41 894 жалобы и представления, а также 866 материалов об изменении территориальной подсудности. Еще 19 532 жалобы рассмотрели консультанты Управления по организационному обеспечению рассмотрения обращений. Это следует из опубликованной 10 февраля статистики ВС.

Законодательство Законопроекты ВС и их судьба: анализ и статистика

В кассационном порядке уголовная коллегия ВС удовлетворила жалобы по 312 делам в отношении 367 лиц. В отношении 139 из них (37,8%) ВС изменил приговоры (в том числе для 127 наказание смягчили), в отношении 60 (16,4%) – отменил кассационные постановления, а в отношении 44 (12%) – апелляционные. Еще 44 осужденным приговоры полностью отменены с направлением дела на новое рассмотрение.

597 дел в отношении 796 ВС рассмотрел в порядке сплошной кассации.

Кроме того, коллегия удовлетворила 666 из 751 ходатайства об изменении территориальной подсудности.

  • Олег Ершов
  • Верховный суд РФ

pravo.ru

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