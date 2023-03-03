Всё только начинается: Европа потратила на борьбу с энергокризисом почти 800 млрд евро

Это больше, чем военный бюджет США в 2022 году и в 10 раз превосходит размер помощи, нужной для восстановления Турции после землетрясения.

В Европе признались, что потратили огромные средства на борьбу с энергокризисом. Эксперты бельгийского института «Брейгель» подсчитали, что с 2021 года страны-участницы ЕС, а также Великобритания и Норвегия выделили на почти 800 млрд евро.

«С начала энергетического кризиса в сентябре 2021 года в европейских странах было выделено 768 млрд евро для защиты потребителей от роста цен на энергоносители», — говорится в публикации.

Это, в том числе, 657 млрд евро для стран ЕС, где много трат у Германии, которая потратила 265 млрд евро. Ещё 103 млрд потрачено в Великобритании, а 8,1 млрд — в Норвегии.

Фото: pixabay.com

Причем, если смотреть на траты относительно — по их доле в ВВП стран, то лидером стала бы Словакия, которая тратила на поддержку домохозяйств и фирм чуть более 9% ВВП. Более 5% тратили Германия, Мальта, Болгария, Австрия, Италия, Греция и Литва. При этом в денежном выражении лидерами стали Германия, Великобритания, Франция и Италия.

Указывается, что формы поддержки были разными — как регулирование оптовых и розничных цен, так и субсидии и кредиты бизнесу. Все они вводились в разное время.

Например, Германия в сентябре 2021 года заявила, что «не видит необходимости в государственном вмешательстве для противодействия росту цен на газ», но уже через несколько недель пересмотрела эту позицию. Так, семьям с низкими доходами были выделены 130 млн евро, также регулировались цены, поддерживались коммунальные компании. Сейчас цены на электроэнергию в Германии являются самыми высокими в ЕС, рост за год составил порядка 63,7%.

Цены на электроэнергию в Германии являются самыми высокими в ЕС, рост за год составил порядка 63,7%. Фото: pixabay.com

В других странах ситуация была немного лучше, но не намного. Во многих странах выросла инфляция, там составляли планы отключения воды, призывали к экономии, отключали отопление городских бассейнов и подсветку зданий, а британские врачи и вовсе призвали реже принимать душ.

Причем, главным виновником энергокризиса в Европе называли Россию и Владимира Путина — из-за их действий якобы и подскочили цены на газ, электричество, бензин. Но всё это путаница и дезинформация.

Энергокризис в странах Европы начался ещё в конце 2021 года, когда многие из европейских стран начали переход на так называемую «зеленую» экономику. Надеялись на ветровую энергетику в Северном море, но подвела погода. В феврале прошлого года, в начале специальной военной операции, энергокризис уже был в самом разгаре.

Цены на энергоносители уже были высокими, когда страны Европы решили себя же «добить» — и придумали санкции против России. Фото: pixabay.com

Цены на энергоносители уже были высокими, когда страны Европы решили себя же «добить» — и придумали санкции против России, ограничивающие поставки газа. А в своей прессе «валили» всё на Россию. Правда, в итоге европейцы стали «прозревать» и понимать, что их обманывают — многие требовали отменить антироссийские санкции.

Итог печален: страны Европы тратят огромные деньги на борьбу с энергокризисом, который сами же и породили. И ещё кучу денег отдают Украине (по словам представителя ЕС Жозепа Борреля, это почти 50 млрд евро). Напомним, до этого была пандемия и многим странам пришлось сильно потратиться.

768 млрд евро — это более 820 млрд долларов. Для сравнения: военный бюджет США в 2022 году составил 768 млрд долларов, а необходимые средства для пострадавшей от землетрясения Турции, где разрушены десятки городов — 84 млрд долларов, почти в 10 раз меньше.

На восстановление Турции надо в 10 раз меньше денег, чем в ЕС уже потратили на энергокризис. Фото: МЧС РФ

Аналитики прогнозируют усугубление энергокризиса в ЕС в этом году. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Ленте.ру» он отметил возможные проблемы с заполнением газовых хранилищ, а также новые траты на поддержку энергетики. С проблемами могут столкнуться все страны Евросоюза, так как европейский рынок сейчас достаточно сильно интегрирован. В самой Европе уже заявили об угрозе недостатка газа будущей зимой, а также о возможном росте цен.

Траты на энергокризис продолжатся и в 2023 году, они будут ещё выше. По прогнозам, общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 трлн евро. Такие траты заставят ряд стран отказаться от помощи Украине, ведь им придется думать, как выживать самим и как не «обрушить» свою экономику и сохранить внутриполитическую стабильность.

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