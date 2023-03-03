Сметаны в России не будет: производители молочной продукции забили тревогу

Производство популярного продукта может остановиться из-за отсутствия специального фермента.

Российский рынок переработки молока полностью зависит от импорта. В крупном агрохолдинге «АгриВолга» зависимость назвали «тотальной». И в случае введения санкций на закваски, в стране исчезнет сметана.

Причем с молоком в России нет абсолютно никаких проблем. Как говорится, льется рекой и с надоями все в порядке. А вот нужные ферменты для производства сметаны, поступают из-за границы.

Из-за введенных после начала специальной военной операции России на Украине санкций российские производители столкнулись со множеством сложностей. Так, лишились поставок оборудования, комплектующих к уже работающим линиям. Были сложности и с упаковкой. Но нашли выход. Что-то стали делать в России, что-то закупать в дружественных странах. А вот с заквасками возникла реальная проблема.

«Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», - поделился с РБК проблемой глава агрохолдинга в Угличе Сергей Бачин.

Закупаемые в Европе биозакваски применяются в производстве сыров и кисломолочных продуктов. Импортные ферменты в настоящее время обеспечивают до 90% нужных российским производителям объемов. Такая зависимость продиктована тем, что в России до сих пор нет промышленного производства ферментов. Экспериментальная биофабрика в Угличе и несколько маленьких лабораторий проблему не решают, подчеркнул Бачин.

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Ранее опасения высказывал и основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев. Компания, которая выпускает продукцию под брендами «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Кубанский хуторок» - одна из немногих, которая производит молочные продукты на собственной закваске. Здесь даже открыли отдельное производство. Работают на кефирных грибках. Закваску, которая есть у производства с 1969 года, культивируют и используют, пояснял Пономарев. На базе кефира делают собственную линейку базовых продуктов. Все остальные закваски - импортные.

«Пока вето на поставки никто не накладывал, но с этим связаны риски: закваска — это микроб, который может быть генетически модифицирован, системы контроля нет. Если это будет занесено, в дальнейшем могут возникнуть проблемы — например, мы вдруг не сможем варить сыр. То есть это все возможно», — предположил предприниматель.

Министерство сельского хозяйства России поспешило успокоить производителей молочки. В своем телеграм-канале ведомство заверило в достаточном запасе необходимого сырья и компонентов, включая бактериальные закваски. Также сообщили, что ведется строительство биофабрики в Ярославской области, мощность которой составит 160 тонн продукции в год. Еще одна биофабрика будет построена в Московской области, обещают в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что в крупных городах стали закрываться автосервисы из-за нехватки запчастей к иномаркам и приостановке работы некоторых автопроизводителей в РФ. Для решения проблем правительство России легализовало параллельный импорт.