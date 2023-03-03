Немецкое общество просто не заметило эту новость

Немецкий журналист Томас Рёпер считает, что новая информация о подрыве «Северного потока» американцами никак не повлияет ни на общественное мнение на Западе, ни на следствие, к которому, кстати, почему-то не допускают россиян.

В интервью «Блокноту» он заявил, что немецкое общество просто не заметило новость о расследовании американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопровода спецслужбами США.

По его словам, эта информация намеренно замалчивается немецким правительством, официальная пропаганда ссылается на то, что эти доказательства якобы несостоятельны. Хотя, к примеру, любой слух по теме MH17 на том же Западе становился весомым поводом для проверки и очередного обвинения России. Однако, как мы видим, это работает только в одну сторону.

К слову, сегодня правительство ФРГ впервые прокомментировало расследование Херша по «Северным потокам». В кабмине ожидаемо заявили, что у них нет данных, подтверждающих его информацию. Чего еще ждать от страны, находящейся в колониальной зависимости от США. Трудно представить ситуацию, в которой Германия проявила бы признаки независимой политики. Чуда не произошло и в этот раз.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.