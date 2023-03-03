Иностранный бизнес продал активы в РФ на $16 млрд в 2022 году

В целом рынок слияний и поглощений перегрелся из-за множества сделок по явно заниженной стоимости.

В 2022 году иностранные компании продали активы в России на общую сумму в $16 млрд, говорится в отчете агентства AK&M. За год зарубежный бизнес совершил 109 таких сделок.

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Притом что в целом рынок слияний и поглощений в РФ уменьшился на 7,7%, его доля по сделкам стоимостью ниже $1 млрд в сравнении с прошлым годом резко выросла (+35,6%). Весомый вклад в это внесли именно сделки с активами зарубежных компаний: они составили 38% от общего объема таких сделок.

AK&M отмечает, что часто иностранные предприятия продают за символические суммы. Из-за перегрева рынка стоимость предприятий, которые под санкции не подпали, все равно пошла вниз.

При этом количество миллиардных сделок в 2022 году стало минимальным за последние 12 лет.

Банки из топ-10 в РФ в минувшем году получили убытки в размере 197 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Экспорт РА». При этом остальные игроки зафиксировали прибыль на общую сумму около 400 млрд руб. Результаты организаций, которые занимают с 11-го по 100-е места в российской банковской системе, улучшились на 10,8% в сравнении с 2021 годом.

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Крупные банки пострадали, так как именно они стали основной мишенью санкций. При этом потери понесли не все: Сбербанк получил прибыль 300 млрд руб.

У банков, не входящих в первую сотню, прибыль упала на 12,5% в связи со спадом бизнес-активности.

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