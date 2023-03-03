До госзакупок хотят допустить офшорные компании

Законопроект об этом внесли сегодня в Госдуму. А в прошлом году с таким предложением выступало Минцифры.

В п. 10 ст. 31 ФЗ № 44 указано, что в госзакупках не может участвовать офшорная компания (даже в случае, если она один из участников юрлица и обладает больше чем 10% голосующих акций). Сенатор Костромской области Николай Журавлев («Единая Россия»), депутат Максим Топилин («Единая Россия») и депутат Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») хотят изменить эти правила.

Практика WSJ: Офшоры помогают скрывать российские капиталы от санкций

Они предлагают, чтобы ограничение доли участия офшорных компаний в капитале участника закупки не касалось ПАО, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ. Авторы поясняют: такие компании не могут контролировать состав лиц, которые покупают акции, или отдавать предпочтение конкретным покупателям.

Еще авторы инициативы хотят повысить допустимую долю участия офшорных компаний в капитале хозяйственных товариществ и обществ с 10 до 25%. Это ослабит давление на фирмы, которые приобретали активы уходящих с российского рынка иностранных предприятий, в том числе имеющих офшорную юрисдикцию, но ведущих бизнес в РФ.

Ранее Минцифры предложило внести изменения в законодательство о госзакупках, чтобы зарегистрированные в офшорах компании могли работать на рынке госзаказа. Тогда речь шла о «Вымпелкоме», который принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon. В министерстве компанию назвали системным участником рынка, который оказывает услуги крупным госструктурам. Но на фоне западных санкций в 2022 году оператор не успел локализовать бизнес в России.

Законопроект № 301948-8 «О внесении изменений в часть 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»

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