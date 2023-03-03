Директор турагентства рассказала, какие туристические маршруты открыты россиянам

Директор туристического агентства Юлия Долматова рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», куда россияне беспрепятственно могут отправиться на отдых в летний период отпусков, и порекомендовала желающим получить максим бонусов путешествовать осенью.

По словам директора турагентства, наиболее востребованными направлениями для летнего отдыха у россиян остаются Турция и Египет, а также российское побережье Черного и Каспийского морей.

«Если мы говорим о майских праздниках, то сейчас мы можем вылететь в Египет или в Турцию. В Египет туристы летают из Москвы уже сначала апреля», — заявила Юлия Долматова.

В связи с тем, что с начала специальной военной операции на Украине закрылось много южных аэропортов РФ, авиакомпании стали открывать больше рейсов на кавказском направлении, а также в другие регионы РФ.

«Очень интересные полётные программы в этом году заявлены, и я надеюсь, что все это обязательно начнет летать. Например, из Москвы поставлен самолет на Петрозаводск, в Грозный будет 2 рейса в неделю из Москвы. Растет популярность Дагестана как направления, и довольно много сейчас туда создается авторских туров и небольших 5-дневных поездок. Из других российских направлений как всегда популярен Байкал, а с начала июня из Москвы должен полететь чартер на Горно-Алтайск», — рассказала Юлия Долматова.

При этом на сибирском и дальневосточном направлении, по ее словам, предусмотрены субсидии, которые позволят снизить стоимость авиаперелетов.

«Я получила новые программы на это лето на Байкал: экскурсионные туры с полным сопровождением, со всеми переездами, с питанием 3-х разовым начинаются здесь в среднем от 60 тыс. рублей на человека, длительность таких туров составляет в среднем 6-7 дней», — отметила Юлия Долматова.

Развивается, по ее словам, много и других туристических маршрутов в РФ, в том числе на Сахалин, а также в среднеазиатские страны: Казахстан, Узбекистан и другие.

Если у кого-то есть неодолимое желание посетить Европу, то и здесь директор турагентства не видит больших препятствий для туристов.

«До Европы, в принципе, мы можем добраться, а если у вас нет шенгенской визы, то ее можно получить. Например, Венгрия была открыта, давала визы и не перестает их давать, просто визы венгры дают нам однократные. Туда сейчас нет прямых перелётов, но все равно в страну можно добраться через Сербию, куда у нас есть прямая авиаперевозка. Кроме этого порядка 15 иностранных авиакомпаний летают из России в разные страны, такие, например, как Турция, Катар, ОАЭ и другие, откуда окольными путями можно попасть в Европу. И сейчас было заявлено, что много направлений в иностранные государства открывает «Аэрофлот», летать они будут через Сочи», — пояснила Юлия Долматова.

Важным событием туристического сезона 2022 г. эксперт считает снятие антиковидных ограничений во многих странах.

«Наши регионы все начали отменять ковидные ограничения, вы везде можете спокойно путешествовать, но масочный режим кое-где остается. С 1 мая отменяет ковидные ограничения Таиланд, в Греции отменяются вообще все ограничения, а Кипр отменил пцр-тесты по прибытию для непривитых туристов», — рассказала Юлия Долматова.

В целом директор турагентства не считает, что в этом году россияне будут лишены полноценного отдыха или возможности посетить полюбившиеся им места. Сложности, по ее мнению, могут как обычно возникнуть в пик туристического сезона и отпусков, поэтому предлагает, у кого есть такая возможность, рассмотреть возможность поездок в другое время.

«У меня железное правило -путешествуйте не в сезон. Если у вас есть такая возможность, используйте ее - вы получите максимум бонусов. Например, в «Красной поляне» восхитительно в октябре, тогда как в мае там будет очень много людей», — заявила Юлия Долматова. Новости СМИ2