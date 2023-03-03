Что будет с ценами на продукты? Рассказывают экономисты Катасонов, Разуваев и Демура

Эксперты рассказали, когда в России замедлится рост цен на продукты.

«Блокнот» поговорил с тремя известными в России экспертами в области экономики и выяснил, что будет происходить с ценами на продукты в ближайшее время. Наши собеседники: доктор экономических наук Валентин Катасонов, кандидат экономических наук Александр Разуваев и финансовый аналитик Степан Демура.

Говорит Степан Демура

«После скачка, случившегося во второй половине 2022 года, цены на продукты в России стабилизировались», - считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура. По его словам, они растут, но «не особо сильно».

Степан Демура

«Стоимость продуктов в магазинах зависит от мировых цен на зерно, бобовые, свинину и так далее, - объясняет Степан Демура. - Да, во второй половине 2022 года был взлёт, но потом всё вернулось на круги своя. До этого мы наблюдали рост цен на древесину, однако позже они тоже обвалились».

Степан Демура, ставший популярным во время мирового кризиса 2008 года, потому чтозаранее предсказал спад на ипотечном рынке США, говорит, что сейчас покупательская активность населения России снижается. По его словам, особенно сильно это было заметно летом 2022 года.

Мнение экономиста Катасонова

Доктор экономических наук Валентин Катасонов напоминает, что сегодня в России отсутствует государственное регулирование, хотя определённые методы по сдерживанию цен власти используют. Например, торговым компаниям запрещается поднимать их на продуктовые товары выше определённого процента.

Валентин Катасонов

«Есть нормативные документы, косвенно регулирующие предел маржи (разница между ценой и себестоимостью) владельцев продуктовых сетей и магазинов, - продолжает Катасонов. - Однако это всё-таки не прямое регулирование, как было во времена СССР, когда работал государственный комитет по ценам (Госкомцен)».

Ещё одна причина роста цен на продукты, по мнению экономиста Катасонова, связана с тем, что никто особенно не проверяет выполнение утверждённых нормативов, фиксирующих потолок маржи бизнеса.

«Всё это свидетельствует о том, что государство слабо контролирует экономику, а это очень опасно, - высказывает свою точку зрения доктор экономических наук Катасонов. - В мирное время — ещё терпимо, но сейчас рискованно».

Точка зрения экономиста Разуваева

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев подчёркивает, что в любой рыночной экономике всегда есть инфляция.

«Это закон капитализма, - говорит он. - Если и случается дефляция, то очень редко».

Кандидат экономических наук Разуваев приводит пример: лето 2022 года, когда в России произошло сезонное снижение цен. По словам собеседника «Блокнота», это может говорить о серьёзном росте безработицы в стране.

Александр Разуваев

Экономист говорит: он тоже бывает в супермаркетах и видит, что цены на продукты идут вверх. Эта тенденция, как он считает, сохранится. Впрочем, будет небольшая передышка. Разуваев прогнозирует, что летом цены будут кусаться не так больно.

«Рост на некоторое время замедлится», - обещает собеседник «Блокнота».