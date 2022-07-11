Отличницей «Тотального диктанта» стала 91-летняя петербурженка

Образовательное мероприятие «Тотальный диктант» прошло в регионах России. В Петербурге отличницей проекта стала 91-летняя учительница математики.

Всего в этом году участниками акции стали более пяти с половиной тысяч жителей Северной столицы. При этом 6% из них получили оценку «отлично». По мнению экспертов, это высокий результат.

«После двухлетнего периода эпидемситуация позволила вернуть традицию награждения», — отметил заместитель председателя комитета по культуре Станислав Молдованов во время награждения призеров.

Напомним, «Тотальный диктант» — это ежегодная акция, которая направлена на популяризацию русского языка и повышение грамотности населения. Новости СМИ2