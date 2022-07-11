Понедельник , 11 июля 2022

Мощный хлопок произошел в порту Бердянска

Vii Общество

Хлопок произошел в порту Бердянска. Сообщается, что таким образом были утилизированы неразорвавшиеся боеприпасы украинской армии, которые невозможно было перевезти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

"В процессе разминирования подорвался неразорвавшийся снаряд, который нельзя было транспортировать, - наследие зеленских террористов", - сказал он.
По словам Рогова, порт готовится к возобновлению работы, в том числе по перевозке местного зерна. Поэтому территория порта продолжает обследоваться и расчищаться.

Местным жителям советуют не волноваться - все опасные боеприпасы утилизированы. Об этом в Telegram-канале написал заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов.

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