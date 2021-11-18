Четверг , 18 ноября 2021

Выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости

Zel Общество

Выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости

Зрелая женщина из Англии раскрыла секрет своей молодости. Об этом сообщает The Sun.

По словам 52-летней Лизы Лор (Liza Laure), незнакомые люди называют ее 30-летней, поскольку она очень молодо выглядит. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.

«У меня нет никаких дорогих средств по уходу за кожей, так как у меня аллергия на многие компоненты, входящие в состав косметики. 80 процентов времени я хожу накрашенная и с накладными ресницами. Каждые три месяца я разрезаю один клубень картофеля пополам и втираю его в губы. Этот способ позволяет сохранять их пухлыми», — подчеркнула героиня материала.

Лор объяснила, что раньше была очень застенчивой и стеснялась своей внешности. Однако в 2016 году она приняла участие в конкурсе красоты и поборола свои комплексы. С тех пор женщина работает моделью для независимых модных и ювелирных брендов. «Теперь я уверена в себе и знаю, что никогда не поздно пробовать что-то новое», — заключила она.

В сентябре молодо выглядящая блогерша раскрыла свой истинный возраст и удивила подписчиков. Фатос Фатма (Fatos Fatma) объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 35 лет. Однако блогерша призналась, что в действительности ей исполнилось 52 года.

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