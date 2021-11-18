В России появится новая платформа по аренде квартир

Российский Минстрой намерен привлечь частных инвесторов к созданию новой цифровой платформы по учету рынка арендного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо директора департамента жилищной политики Минстроя Ольги Корниенко в адрес Общественного совета при министерстве.

Речь идет о появлении «платформы в форме государственной информационной системы на основании концессионного соглашения», приводит агентство выдержку из письма. «Проработка вопросов создания государственной информационной системы — цифровой платформы наемного жилья в настоящее время Минстроем России продолжается», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Минстрой переработал государственную программу «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем», обозначив цели до 2030 года. До этого дедлайна в стране планируется, в частности, начать ежегодно строить до 5 миллионов квадратных метров арендных квартир.

Минстрой также намерен обелить рынок аренды за счет предоставления налоговых вычетов съемщикам и снижения госпошлин за регистрацию договоров. Пока в России только 5,7 миллиона семей (10 процентов домохозяйств) арендуют жилье, большинство арендных договоров находятся в теневом секторе.