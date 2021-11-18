«Уже бы умерла»: гниющую заживо экс-жену Аршавина втоптали в грязь

Врач уверен, что состояние Алисы Аршавиной не имеет ничего общего с заявленным ей аутоиммунным заболеванием.

Экс-супруга знаменитого футболиста изменилась до неузнаваемости из-за последствий аутоиммунного некроза. По ее словам, заболевание разрушает ткани вкруг носа, из-за чего он проваливается. Бывшая модель сделала уже шесть операций, но они не помогают.

Болезнь, о которой говорит Алиса, смертельно опасная и убивает человека довольно быстро. Однако Аршавина чувствует себя неплохо.

Знаменитый пластический хирург Владимир Плахотин высказал свое профессиональное мнение на этот счет. По мнению специалиста, девушка просто врет. Его вердикт – "вваливающийся" нос является следствием нескольких неудачных операций. "Аутоиммунный некроз? Если бы это было у нее, она бы умерла уже", – втоптал в грязь звезду хирург. Эксперт рассказал, что при данном заболевании иммунная система нарушается и организм убивает сам себя. Очевидно, у Алисы этого нет.

Плахотин объяснил, что частое хирургическое воздействие на ткани в одном и том же месте приводит к тому, что в них перестает поступать кровь. Именно поэтому ткани разрушаются. Громкие заявления Алисы о некрозе вызывают у врача бурное негодование. Он заявил, что девушка несет бред и понадеялся, что "у нее никогда не будет детей".