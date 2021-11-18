Четверг , 18 ноября 2021

Рыбаки поймали рекордную рыбу весом две тонны

Zel Общество

Рыбаки поймали рекордную рыбу весом две тонны

В Средиземном море у северного побережья Африки поймана огромная луна-рыба. Об этом сообщает Reuters.

Рыба попала в сеть промыслового судна, занимавшегося ловом тунца. Ее длина составила 3,2 метра, а ширина — 2,9 метра. Это рекордные размеры даже для этого региона, где рыбакам нередко встречаются крупные луны-рыбы.

«Мы пытались положить ее на весы, рассчитанные на одну тонну, но она оказалась слишком большой и могла их сломать, — рассказывает морской биолог Энрике Остале, приглашенный осмотреть необычный улов. — Судя по ее тучности и на основании сравнений с другими пойманными рыбами, она, должно быть, весила около двух тонн».

По мнению специалиста, луна-рыба относилась к подвиду Mola alexandrini. Ее доставили к берегу живой и при помощи крана на несколько минут подняли из воды для осмотра. После измерения, фотографирования и взятия проб ДНК рыбу отпустили в море.

Луна-рыба — это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Ее длина и ширина могут достигать трех-четырех метров. Считается уязвимым видом.

В 2020 году сообщалось, что двое рыболовов из Австралии рискнули поплавать возле гигантской луны-рыбы. Свою встречу с ней они сняли на видео.

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