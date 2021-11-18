Путин обсудит введение нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13:00 проведет совещание с кабинетом министров, на котором будет обсуждаться ситуация по мерам против COVID-19 в стране и предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных.

Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложит главе государства о ситуации с заболеваемостью и озвучит предложение о введении «режима выходных дней». Министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников объяснят, как это скажется на экономике вообще и бизнесе в частности, после чего будет принято соответствующее решение. В зависимости от ситуации с заболеваемостью в конце «выходных дней» будет решаться вопрос об их окончании или продлении.