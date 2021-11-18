Отец смертельно больного мальчика сам создал для него лекарство

В Китае отец страдающего от смертельной болезни Менкеса мальчика сумел самостоятельно создать для сына лекарство, сообщает газета South China Morning Post.

Эта смертельно опасное заболевание вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос, благодаря чему болезнь Менкеса также имеет название «болезнь курчавых волос». Патологии такого рода появляются из-за нарушения клеточного транспортирования меди в человеческом организме — дети с этой болезнью не живут дольше нескольких лет.

«Мы привели его к врачу из-за его медленного развития. У него взяли образец в, чтобы пройти полный генетический тест, и он получил положительный результат. Я чувствовал себя опустошенным, но не мог сдаться. Как можно было отказаться от собственного ребенка?», — заявил отец ребенка Сюй Вэй (Xu Wei). 30-летний мужчина, узнав о наличии заболевания у своего ребенка, сначала пытался найти всевозможные решения для его лечения, но, не найдя альтернативы, смог сам синтезировать экспериментальное лекарство — аминокислоту гистидин меди.

На тот момент китаец, имея лишь среднее образование, записался на общедоступные курсы в университете, благодаря которым он научился производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества. Из-за высокой сложности и дороговизны промышленного производства лекарства, которое он создал, было решено создать его у себя дома.

Сначала он испытал препарат на крысах, потом на себе и только после этого дал его сыну. Обследование показало, что лекарство помогло ему частично вылечиться. Тот остался жив, однако не может переворачиваться и разговаривать.

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