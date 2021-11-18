Экс-супруг Климовой упал на тренировке перед шоу «Ледниковый период»

Бывший супруг актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи участвует в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с профессиональной фигуристкой Яной Хохловой. На одной из последних тренировок он получил травму.

Гела Месхи и Яна Хохлова являются фаворитами проекта. Судья Татьяна Тарасова считает, что пара выкладывается на каждом выступлении, поэтому заслуживает высоких оценок. Актер признается — катание на коньках дается ему непросто.

«Тяжело ехать на тренировку, все болит, но я стараюсь», — заметил он.

В третьем выпуске шоу показали, как Месхи упал спиной прямо на лед. На кадрах видно, что актеру по-настоящему больно. Но звезда сериала «Волчье сердце» не привык сдаваться и решил идти до конца. Он взял себя в руки и исполнил номер под музыку из фильма «Запах женщины». Судьи поставили паре шестерки за технику и артистизм.

Новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период» стартовал на Первом канале в начале октября. За победу борются многие российские звезды, в том числе телеведущая Ксения Бородина, певец Никита Пресняков, актер Макар Запорожский, его коллега Агата Муцениеце и другие артисты.

Ранее Кристина Орбакайте заявила, что вместе с Аллой Пугачевой пыталась отговорить старшего сына от участия в ледовом шоу. По ее мнению, Никита Пресняков рискует получить там серьезную травму.