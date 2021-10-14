Выстоять и приумножить: глава бренда SOKOLOV – о трансформации в период локдауна 

Совладелец группы компаний SOKOLOV Артём Соколов рассказал журналистам о том, как бренд работал во время локдауна и поделился своим мнением о переходе ювелирного рынка в онлайн.

Артём Соколов — управляющий партнёр группы компаний SOKOLOV. Это один из самых крупных брендов в России с собственным производством и быстрорастущей розничной ювелирной сетью – сегодня это 250 фирменных монобрендовых магазинов в 100 городах.

По словам Артёма Соколова, пандемия заставила весь ретейл за полгода пройти пятилетний путь развития. Не сломаться и сделать бизнес лучше смогли только самые технологичные компании, которые развивают не только офлайн-продажи, но и смело идут в онлайн.

Именно поэтому SOKOLOV трансформировался из производственно-оптовой компании в бренд с собственной омниканальной дистрибуцией. Глава бренда добавил, что ещё одним толчком для изменений стало понимание важности обратной оперативной связи от клиентов, которую невозможно получить без собственных магазинов. Всё это необходимо для мониторинга и анализа информации, чтобы оставаться конкурентоспособными с точки зрения продукта и сервиса.

Поделился Артём Соколов и своими размышлениями об онлайн- и офлайн-продажах. Он отметил, что до начала пандемии дистанционная продажа хорошо развивалась только у нескольких крупных игроков в мире. Когда ввели локдаун, продвинутые интернет-магазины были у считанных компаний. Бизнес считал этот канал неперспективным, поскольку, как правило, клиентам необходимо было лично выбрать изделие, удостовериться в подлинности и качестве и подержать в руках.

Но, как продолжает глава бренда SOKOLOV, коронавирус показал, что это не так. Решающим фактором при выборе изделий всё-таки остаётся известность, надёжность бренда производителя и продавца.

Непосредственно бренд SOKOLOV вошёл в локдаун с работающим интернет-магазином. А в апреле 2020 года компания запустила мобильное приложение в качестве одной из антикризисных мер. К удивлению руководства бренда, за полгода приложение собрало 1 млн человек. На сегодняшний день программу на свои смартфоны установили более 4,7 млн человек, и каждый месяц их становится на 700-800 тысяч больше.

Мобильных приложений у ювелирных брендов даже в массовом сегменте — у Swarovski и Pandora — сегодня нет вообще. Так что в этом Россия сегодня впереди. Мы и Sunlight здесь лидируем. Однако, на мой взгляд, наиболее эффективный подход – это омниканальность, бесшовный клиентский путь между разными каналами продаж и коммуникаций, дающий клиенту возможность совершить покупку там, тогда и так, как ему удобно, - рассказал Артём Соколов — управляющий партнёр группы компаний SOKOLOV.