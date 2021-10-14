Четверг , 14 октября 2021

В России повысили разрешенный возраст руководителей

Юлия Политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. Соответствующий документ можно найти на официальном сайте правовой информации. Изменения также будут внесены в Трудовой кодекс РФ.

Кроме этого, изменения будут касаться и руководителей филиалов данных организаций, их сроки действия трудовых договоров предлагают связать со сроками полномочий руководителей.

Смотреть также

В России приостановили вакцинацию

В Российской Федерации из-за пандемии коронавирусной инфекции приняли решение приостановить плановую вакцинацию в рамках национального …

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2021, All Rights Reserved