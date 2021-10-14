SOKOLOV увеличил свою розницу в 3 раза

Ювелирный бренд SOKOLOV в 3 раза увеличил свою розницу, открыв за 9 месяцев 2021 года 170 новых магазинов. На сегодняшний день розничная сеть SOKOLOV насчитывает 250 монобрендовых магазинов более чем в 100 городах России.

Средняя площадь магазина бренда составляет 100 кв. метров. При этом SOKOLOV развивает формат ювелирных гипермаркетов площадью 400 кв. метров, первый из которых уже появился в ТРЦ “Columbus” в Москве. SOKOLOV инвестировал в развитие розницы более 5 млрд миллиардов рублей.

«Последние несколько месяцев мы открываем по магазину в день, оставаясь самой быстро растущей ювелирной розницей не только в России, но и в мире, - говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. - Наша стратегия предполагает представленность бренда во всех крупнейших торговых центрах по всей стране, а также на главных торговых улицах больших городов Уже сегодня средний трафик у наших магазинов – 12-15 тысяч человек в месяц, что в полтора-два раза больше, чем на сопоставимых площадках благодаря эффективному мерчендайзингу, выверенной ассортиментной матрице и маркетинговым акциям. Каждое открытие магазина SOKOLOV увеличивает трафик торгового центра, в котором он расположен».