SOKOLOV первым в России запустил промышленное окрашивание камней

SOKOLOV первый из российских производителей ювелирных украшений и третий среди зарубежных компаний приступил к промышленному производству окрашенных камней. В сентябре первые изделия с окрашенными фианитами поступили в магазины бренда.

Уникальная технология окрашивания разработана в лаборатории одного из российских технических университетов по заказу SOKOLOV. На разработки, эксперименты и создание прототипов оборудования потребовалось три года. Для получения нужного цвета на бесцветные фианиты наносятся тончайшие слои определенных специально разработанных материалов. Кроме SOKOLOV, только два зарубежных ювелирных производителя запустили промышленную окраску фианитов: австрийская компания Swarovski и бренд GALIYA jewellery.

Проведенные SOKOLOV исследования рынка указывают на большой спрос на доступные аналоги натуральных драгоценных камней для недорогих базовых изделий из серебра и золота. С запуском новой технологии покупатели смогут выбирать среди широкой палитры цветов, многие из которых не встречаются, или встречаются крайне редко в мире натуральных драгоценных камней. Это позволяет бренду реализовывать самые разнообразные дизайнерские решения.

«Сейчас запущенное нами производство по окраске фианитов позволяет окрашивать до 200 тысяч камней в месяц. Благодаря собственной технологии мы получили возможность заменить импорт окрашенных фианитов, а себестоимость окраски на нашем заводе в пять раз ниже зарубежных аналогов. Наша технология открывает возможность производить любой цвет, быстро выпускать новинки, самостоятельно создавать новые для рынка уникальные оттенки и обеспечивать постоянство цветовой гаммы вне зависимости от размера, огранки и партии камней», - говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов.