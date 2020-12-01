В России завершается режим нерабочих дней

Со вторника, 12 мая, в Российской Федерации завершается режим нерабочих дней. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что нельзя в регионах снимать ограничения "под кальку", ведь в областях разная ситуация по коронавирусу.

Путин заявил, что режим повышенной безопасности необходимо сохранить для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Как стало известно, по-прежнему запрещены все массовые мероприятия. Выход из эпидемии коронавирусной инфекции будет долгим, ведь нужно соблюдать все санитарные требования.