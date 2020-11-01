В России могут ограничить продажу алкоголя

Султан Хамзаев, член Общественной палаты и руководитель проекта "Трезвая Россия" обратился к правительству Российской Федерации с просьбой из-за коронавирусной инфекции ограничить продажу алкоголя.

Хамзаев отметил, что речь об полной отмене алкоголя не идет. Просто властям нужно определить норму продажи алкогольных напитков в одни руки, при превышении которой человеку грозит опасность. Благодаря этому, можно будет минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя во время карантина.