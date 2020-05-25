В России повысили разрешенный возраст руководителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. Соответствующий документ можно найти на официальном сайте правовой информации. Изменения также будут внесены в Трудовой кодекс РФ.

Кроме этого, изменения будут касаться и руководителей филиалов данных организаций, их сроки действия трудовых договоров предлагают связать со сроками полномочий руководителей.