США предоставит России аппараты ИВЛ

Соединенные Штаты Америки отправят в Российскую Федерацию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Напоминаем, что во время телефонного разговора американского и российского лидеров президент США предложил России помощь, если страна нуждается в поддержке из-за распространения COVID-19. Позже появилась информация, что Владимир Путин дал согласие на поставку аппаратов ИВЛ.