В России могут прекратить выпуск парацетамола и других лекарств

В крупных российских фармацевтических компаниях задумались о прекращении выпуска некоторых жизненно важных лекарств. Фирмы обратились в Министерство промышленности и торговли.

Как стало известно, могут перестать выпускать ибупрофен, парацетамол, димедрол и раствор глюкозы. Такое решение связано с низкой максимальной стоимостью препаратов и нерентабельностью производства.

Кроме этого, ситуацию усугубляет падение рубля и распространение коронавирусной инфекции. Это увеличивает спрос на импортные средства, поэтому растет и их цена.